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14.04.2017 05:53 © webplaneta.de
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09.04.2017 11:09
Компания Adobe заявила о намерении выпустить приложение для смартфонов, которое будет редактировать ...
09.04.2017 11:04
Тайваньская компания MediaTek ожидает снижение объёмов отгружаемых процессоров в 2017 году. ...
05.04.2017 22:55
Компания Google решила положить конец вечным противостояниям Android-производителей из-за патентов ...
02.09.2016 17:30
Apple планирует провести масштабную чистку от ненужных и малоинтересных приложений в App Store. ...
02.09.2016 17:22
Компания Google объявила об официальном закрытии своего недавнего проекта Project Ara. Теперь ...
27.08.2016 18:41
Компания Apple хочет поменять защитное стекло на экран в своих устройствах, заменив его на ...
08.08.2016 05:00
Американская компания Apple купила стартап Turi, который направлен на разработку искусственного ...
24.07.2016 02:43
Компания Google ввела новый алгоритм сжатия данных для устройств на операционной системе Android. ...
23.07.2016 15:40
Единственная японская компания, занимающаяся производством видеомагнитофонов, объявила о ...
23.07.2016 15:12
Компания Cyanogen начала массово сокращать сотрудников без каких-либо предварительных уведомлений. ...