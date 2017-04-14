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14.04.2017 05:53 © webplaneta.de

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Adobe собирается выпустить мобильное приложения для редактирования селфи-снимков
09.04.2017 11:09    Компания Adobe заявила о намерении выпустить приложение для смартфонов, которое будет редактировать ...
MediaTek снижает объёмы продаваемых процессоров
09.04.2017 11:04    Тайваньская компания MediaTek ожидает снижение объёмов отгружаемых процессоров в 2017 году. ...
Google собирается прекратить патентное противостояние Android-производителей
05.04.2017 22:55    Компания Google решила положить конец вечным противостояниям Android-производителей из-за патентов ...
Apple проведет в App Store масштабную “уборку”
02.09.2016 17:30    Apple планирует провести масштабную чистку от ненужных и малоинтересных приложений в App Store. ...
Google закрывает проект Project Ara
02.09.2016 17:22    Компания Google объявила об официальном закрытии своего недавнего проекта Project Ara. Теперь ...
Apple собирается обеспечить защиту экрана при помощи сапфирового покрытия
27.08.2016 18:41    Компания Apple хочет поменять защитное стекло на экран в своих устройствах, заменив его на ...
Apple приобрела стартап Turi за $200 млн
08.08.2016 05:00    Американская компания Apple купила стартап Turi, который направлен на разработку искусственного ...
В Google запустили собственный алгоритм сжатия данных
24.07.2016 02:43    Компания Google ввела новый алгоритм сжатия данных для устройств на операционной системе Android. ...
Последний японский видеомагнитофон будет произведен в конце июля
23.07.2016 15:40    Единственная японская компания, занимающаяся производством видеомагнитофонов, объявила о ...
Cyanogen массово сокращает персонал и меняет стратегию
23.07.2016 15:12    Компания Cyanogen начала массово сокращать сотрудников без каких-либо предварительных уведомлений. ...